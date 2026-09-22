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اليونيفيل تجدد التأكيد على التطلّع المشترك للسلام رغم استمرار النزاع

أخبار لبنان
2026-09-22 | 03:40
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اليونيفيل تجدد التأكيد على التطلّع المشترك للسلام رغم استمرار النزاع
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اليونيفيل تجدد التأكيد على التطلّع المشترك للسلام رغم استمرار النزاع

في الوقت الذي أحيا فيه العالم اليوم الدولي للسلام، وبينما لا تزال المجتمعات المحلية في جنوب لبنان تعاني من تبعات النزاع، أحيا حفظة السلام هذه المناسبة بإقامة حفل مصغّر مساء أمس في المقرّ العام لليونيفيل في الناقورة.

وقال رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء ديوداتو أبانيارا: "السلام ليس أمراً نتناوله مرة واحدة في السنة، بل هو مسؤولية مستمرة. نحن نقوم بدوريات ونبقي قنوات الاتصال مفتوحة مع الأطراف للحدّ من مخاطر سوء الفهم والتصعيد. كما نعمل مع القوات المسلحة اللبنانية بينما تتولّى مسؤوليات أكبر في الجنوب".

ولفتت اليونيفيل إلى أنّ الأعمال العدائية بين حزب الله والجيش الإسرائيليّ خلّفت أثراً إنسانياً ومادياً عميقاً في جنوب لبنان، إذ أجبر النزاع الحالي آلاف الأشخاص على ترك منازلهم، ولا يزال الكثير منهم نازحين. 

وأكّدت أنّ السلام في جنوب لبنان ما زال متعذّراً، لكن الأمل في تحقيقه لا يزال قائماً. 

وشدد اللواء أبانيارا على أنّ مسؤولية التوصّل إلى حلّ سياسيّ تقع على عاتق الأطراف، وستواصل اليونيفيل القيام بدورها من خلال إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة، والحدّ من مخاطر التصعيد، ودعم الجهود الدبلوماسية.
 

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