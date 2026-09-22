أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
25
o
الجنوب
27
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
26
o
متن
26
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
إشعار
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
28
o
البقاع
25
o
الجنوب
27
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
26
o
متن
26
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
اليونيفيل تجدد التأكيد على التطلّع المشترك للسلام رغم استمرار النزاع
أخبار لبنان
2026-09-22 | 03:40
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
اليونيفيل تجدد التأكيد على التطلّع المشترك للسلام رغم استمرار النزاع
في الوقت الذي أحيا فيه العالم اليوم الدولي للسلام، وبينما لا تزال المجتمعات المحلية في جنوب لبنان تعاني من تبعات النزاع، أحيا حفظة السلام هذه المناسبة بإقامة حفل مصغّر مساء أمس في المقرّ العام لليونيفيل في الناقورة.
وقال رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء ديوداتو أبانيارا: "السلام ليس أمراً نتناوله مرة واحدة في السنة، بل هو مسؤولية مستمرة. نحن نقوم بدوريات ونبقي قنوات الاتصال مفتوحة مع الأطراف للحدّ من مخاطر سوء الفهم والتصعيد. كما نعمل مع القوات المسلحة اللبنانية بينما تتولّى مسؤوليات أكبر في الجنوب".
ولفتت اليونيفيل إلى أنّ الأعمال العدائية بين حزب الله والجيش الإسرائيليّ خلّفت أثراً إنسانياً ومادياً عميقاً في جنوب لبنان، إذ أجبر النزاع الحالي آلاف الأشخاص على ترك منازلهم، ولا يزال الكثير منهم نازحين.
وأكّدت أنّ السلام في جنوب لبنان ما زال متعذّراً، لكن الأمل في تحقيقه لا يزال قائماً.
وشدد اللواء أبانيارا على أنّ مسؤولية التوصّل إلى حلّ سياسيّ تقع على عاتق الأطراف، وستواصل اليونيفيل القيام بدورها من خلال إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة، والحدّ من مخاطر التصعيد، ودعم الجهود الدبلوماسية.
أخبار لبنان
آخر الأخبار
التأكيد
التطلّع
المشترك
للسلام
استمرار
النزاع
التالي
مطلقو النار في إشكال قب الياس - زحلة في قبضة الجيش
مكتب وزير العمل حذّر من صفحة وهمية على "فايسبوك": منتحلة للصفة والهوية ولعدم التفاعل معها
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2026-07-10
ناقلات غاز طبيعي مسال مرتبطة باليابان تعبر مضيق هرمز رغم تجدد التوتر
أخبار دولية
2026-07-10
ناقلات غاز طبيعي مسال مرتبطة باليابان تعبر مضيق هرمز رغم تجدد التوتر
0
أخبار لبنان
2026-09-04
عون أعرب عن شكره للمساعي التي أدت الى تحرير الدفعة الأولى من المحتجزين اللبنانيين: هذه الخطوة الاولى تجدد التأكيد على جدوى الموقف اللبناني الصلب بكل مكوناته
أخبار لبنان
2026-09-04
عون أعرب عن شكره للمساعي التي أدت الى تحرير الدفعة الأولى من المحتجزين اللبنانيين: هذه الخطوة الاولى تجدد التأكيد على جدوى الموقف اللبناني الصلب بكل مكوناته
0
خبر عاجل
2026-09-16
سلام حول "انتهاء ولاية اليونيفيل": نعمل جاهدين مع شركائنا من أجل ضمان استمرار حضور دولي فاعل في الجنوب بعد انتهاء هذه الولاية بما يواكب الجيش اللبناني ويساهم في تثبيت الاستقرار
خبر عاجل
2026-09-16
سلام حول "انتهاء ولاية اليونيفيل": نعمل جاهدين مع شركائنا من أجل ضمان استمرار حضور دولي فاعل في الجنوب بعد انتهاء هذه الولاية بما يواكب الجيش اللبناني ويساهم في تثبيت الاستقرار
0
خبر عاجل
2026-07-19
الخارجية الأميركية: روبيو أشاد بجهود الحكومة اللبنانية لاستعادة سيادة لبنان ونزع سلاح حزب الله وتفكيك بنيته التحتية وجدد تأكيد دعمه لجهودها لتحقيق السلام والتعافي الاقتصادي
خبر عاجل
2026-07-19
الخارجية الأميركية: روبيو أشاد بجهود الحكومة اللبنانية لاستعادة سيادة لبنان ونزع سلاح حزب الله وتفكيك بنيته التحتية وجدد تأكيد دعمه لجهودها لتحقيق السلام والتعافي الاقتصادي
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
03:57
نقابة المعلمين طالبت بالإسراع في إنصاف المعلمين والمتقاعدين
أخبار لبنان
03:57
نقابة المعلمين طالبت بالإسراع في إنصاف المعلمين والمتقاعدين
0
أمن وقضاء
03:48
مطلقو النار في إشكال قب الياس - زحلة في قبضة الجيش
أمن وقضاء
03:48
مطلقو النار في إشكال قب الياس - زحلة في قبضة الجيش
0
أخبار لبنان
03:24
مكتب وزير العمل حذّر من صفحة وهمية على "فايسبوك": منتحلة للصفة والهوية ولعدم التفاعل معها
أخبار لبنان
03:24
مكتب وزير العمل حذّر من صفحة وهمية على "فايسبوك": منتحلة للصفة والهوية ولعدم التفاعل معها
0
أخبار لبنان
03:09
مخزومي التقى دوريل: حرصاء على تعزيز التعاون اللبناني - الفرنسي ودعم مؤسسات الدولة والإصلاحات
أخبار لبنان
03:09
مخزومي التقى دوريل: حرصاء على تعزيز التعاون اللبناني - الفرنسي ودعم مؤسسات الدولة والإصلاحات
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2026-07-08
رئيسة وزراء الدنمارك تؤكد مجددا بعد تصريحات ترامب أن غرينلاند "ليست للبيع"
أخبار دولية
2026-07-08
رئيسة وزراء الدنمارك تؤكد مجددا بعد تصريحات ترامب أن غرينلاند "ليست للبيع"
0
آخر الأخبار
2026-08-19
مريض في مستشفى KMC غزير بحاجة لدم فئة A+ للتبرع: 70207237
آخر الأخبار
2026-08-19
مريض في مستشفى KMC غزير بحاجة لدم فئة A+ للتبرع: 70207237
0
رياضة
2026-07-29
عاصفة داخل كرة القدم العالمية… اعتراضات واسعة على خطة فيفا لبيع حصة من كأس العالم لمستثمرين
رياضة
2026-07-29
عاصفة داخل كرة القدم العالمية… اعتراضات واسعة على خطة فيفا لبيع حصة من كأس العالم لمستثمرين
0
أخبار دولية
2026-06-28
مقتل 11 شخصا في حادث تحطم طائرة مدنية في شرق فرنسا
أخبار دولية
2026-06-28
مقتل 11 شخصا في حادث تحطم طائرة مدنية في شرق فرنسا
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
00:00
اتفاق فرنسيّ أميركيّ على توحيد الجهود لوقف ضربات على أوكرانيا
أخبار دولية
00:00
اتفاق فرنسيّ أميركيّ على توحيد الجهود لوقف ضربات على أوكرانيا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
"إذا دقت علقت"... الكبة الإهدنية من الجرن إلى الخريطة السياحية
تقارير نشرة الاخبار
13:44
"إذا دقت علقت"... الكبة الإهدنية من الجرن إلى الخريطة السياحية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
جمعية "كلنا عيلة" بمركز طبي ثالث… لتبقى الرعاية أقرب للناس
تقارير نشرة الاخبار
13:36
جمعية "كلنا عيلة" بمركز طبي ثالث… لتبقى الرعاية أقرب للناس
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
لقاء ترامب وبزشكيان المحتمل... نيويورك تختبر فرص الحوار بين واشنطن وطهران
تقارير نشرة الاخبار
13:33
لقاء ترامب وبزشكيان المحتمل... نيويورك تختبر فرص الحوار بين واشنطن وطهران
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
من لبنان إلى إيران... ماذا تريد واشنطن وماذا ينتظر العالم من قمة ترامب وشي؟
تقارير نشرة الاخبار
13:31
من لبنان إلى إيران... ماذا تريد واشنطن وماذا ينتظر العالم من قمة ترامب وشي؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
جريمة قتل محمد قرب المدينة الرياضية... عندما تتحول الطرقات الى كمائن
تقارير نشرة الاخبار
13:31
جريمة قتل محمد قرب المدينة الرياضية... عندما تتحول الطرقات الى كمائن
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
زوطر الغربية تستعيد أهلها... 15 بيتًا جاهزًا للعائلات
تقارير نشرة الاخبار
13:28
زوطر الغربية تستعيد أهلها... 15 بيتًا جاهزًا للعائلات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
أزمة غلاء عالمية بلا أفق… كيف يحمي لبنان جيوب مواطنيه؟ وكيف على المواطن ان يتكيف؟
تقارير نشرة الاخبار
13:26
أزمة غلاء عالمية بلا أفق… كيف يحمي لبنان جيوب مواطنيه؟ وكيف على المواطن ان يتكيف؟
0
أخبار لبنان
13:22
جائزة سمير قصير تحتفي بأصوات صحافية أسهمت في ترسيخ قيم الحرية والمساءلة
أخبار لبنان
13:22
جائزة سمير قصير تحتفي بأصوات صحافية أسهمت في ترسيخ قيم الحرية والمساءلة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
10:28
فيديو ضحى العريبي في حريصا لم يمرّ مرور الكرام... رئيس مزار سيدة لبنان يكشف للـLBCI عن إجراءات قانونية (فيديو)
منوعات
10:28
فيديو ضحى العريبي في حريصا لم يمرّ مرور الكرام... رئيس مزار سيدة لبنان يكشف للـLBCI عن إجراءات قانونية (فيديو)
2
أخبار لبنان
07:37
رسالة من ترامب الى عون: أُعجب بقيادتكم الحاسمة للبنان في هذه المرحلة
أخبار لبنان
07:37
رسالة من ترامب الى عون: أُعجب بقيادتكم الحاسمة للبنان في هذه المرحلة
3
أخبار دولية
10:43
أربع شبكات أميركية كبرى تعلن وقف التغطيات المشتركة لأخبار ترامب تضامنا مع "سي إن إن"
أخبار دولية
10:43
أربع شبكات أميركية كبرى تعلن وقف التغطيات المشتركة لأخبار ترامب تضامنا مع "سي إن إن"
4
أمن وقضاء
11:04
عصابة سرقة وسلب بقوة السلاح في قبضة الجيش في شتورة – زحلة... وتنفيذ تدابير أمنية في مناطق مختلفة
أمن وقضاء
11:04
عصابة سرقة وسلب بقوة السلاح في قبضة الجيش في شتورة – زحلة... وتنفيذ تدابير أمنية في مناطق مختلفة
5
أمن وقضاء
03:48
مطلقو النار في إشكال قب الياس - زحلة في قبضة الجيش
أمن وقضاء
03:48
مطلقو النار في إشكال قب الياس - زحلة في قبضة الجيش
6
أخبار دولية
12:39
أ.ف.ب: العراق سينفذ حظر شركات الطيران الإيرانية إثر القرار الأميركي
أخبار دولية
12:39
أ.ف.ب: العراق سينفذ حظر شركات الطيران الإيرانية إثر القرار الأميركي
7
فنّ
06:31
وسام فارس عرّاباً لابن شقيقته... احتفال عائليّ يملأه الحبّ والفرح (فيديو)
فنّ
06:31
وسام فارس عرّاباً لابن شقيقته... احتفال عائليّ يملأه الحبّ والفرح (فيديو)
8
أخبار دولية
00:43
الأرجنتين اتهمت سبعة إيرانيين ولبنانيّ في قضية تفجير مركز يهوديّ عام 1994
أخبار دولية
00:43
الأرجنتين اتهمت سبعة إيرانيين ولبنانيّ في قضية تفجير مركز يهوديّ عام 1994
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More