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التحكم المروري: تصادم بين ٤ مركبات على أوتوستراد الكرنتينا - المسلك الغربي والأضرار مادية ودراج من مفرزة سير الجديدة يعمل على المعالجة
آخر الأخبار
2026-09-22 | 04:24
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التحكم المروري: تصادم بين ٤ مركبات على أوتوستراد الكرنتينا - المسلك الغربي والأضرار مادية ودراج من مفرزة سير الجديدة يعمل على المعالجة
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