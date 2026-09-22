نقابة المعلمين طالبت بالإسراع في إنصاف المعلمين والمتقاعدين

تواصل نقابة المعلّمين اتّصالاتها مع الأمانة العامّة للمدارس الكاثوليكيّة واتّحاد المؤسّسات التربويّة لزيادة بدل النقل، بما يتناسب مع الارتفاع الكبير في كلفة المعيشة والتنقّل.



ولفتت إلى أنّ سعر صفيحة البنزين تخطّى الضعف مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما بقي البدل الذي يتقاضاه المعلّم على حاله.



وطالبت "بمضاعفة بدل النقل، على الأقل"، آملة أن "تفضي المباحثات الجارية إلى اتفاق سريع يخفّف الأعباء اليوميّة عن المعلّمين".



وفي ملفّ صندوق التعويضات، طالبت النقابة "وزارة الماليّة بالإسراع في صرف منحة المئتي مليار ليرة، وبإدراج مبلغ الـ450 مليار ليرة المتبقّي من المنحة في موازنة عام 2027، صونًا لحقوق المعلّمين والمتقاعدين.وتدرك النقابة صعوبة الظروف التي تمرّ بها البلاد والمؤسّسات التربويّة، لكنّها تؤكّد أنّ المعلّمين لم يعودوا قادرين على تحمّل مزيد من التأخير".



ودعت "وزير الماليّة إلى اتّخاذ خطوات عمليّة عاجلة، محتفظة بحقّها في الدعوة إلى تحرّك نقابي إذا لم تلقَ هذه المطالب استجابة".