أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
25
o
الجنوب
27
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
26
o
متن
26
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
إشعار
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
28
o
البقاع
25
o
الجنوب
27
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
26
o
متن
26
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
نقابة المعلمين طالبت بالإسراع في إنصاف المعلمين والمتقاعدين
أخبار لبنان
2026-09-22 | 03:57
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
نقابة المعلمين طالبت بالإسراع في إنصاف المعلمين والمتقاعدين
تواصل نقابة المعلّمين اتّصالاتها مع الأمانة العامّة للمدارس الكاثوليكيّة واتّحاد المؤسّسات التربويّة لزيادة بدل النقل، بما يتناسب مع الارتفاع الكبير في كلفة المعيشة والتنقّل.
ولفتت إلى أنّ سعر صفيحة البنزين تخطّى الضعف مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما بقي البدل الذي يتقاضاه المعلّم على حاله.
وطالبت "بمضاعفة بدل النقل، على الأقل"، آملة أن "تفضي المباحثات الجارية إلى اتفاق سريع يخفّف الأعباء اليوميّة عن المعلّمين".
وفي ملفّ صندوق التعويضات، طالبت النقابة "وزارة الماليّة بالإسراع في صرف منحة المئتي مليار ليرة، وبإدراج مبلغ الـ450 مليار ليرة المتبقّي من المنحة في موازنة عام 2027، صونًا لحقوق المعلّمين والمتقاعدين.وتدرك النقابة صعوبة الظروف التي تمرّ بها البلاد والمؤسّسات التربويّة، لكنّها تؤكّد أنّ المعلّمين لم يعودوا قادرين على تحمّل مزيد من التأخير".
ودعت "وزير الماليّة إلى اتّخاذ خطوات عمليّة عاجلة، محتفظة بحقّها في الدعوة إلى تحرّك نقابي إذا لم تلقَ هذه المطالب استجابة".
أخبار لبنان
آخر الأخبار
المعلمين
طالبت
بالإسراع
إنصاف
المعلمين
والمتقاعدين
مطلقو النار في إشكال قب الياس - زحلة في قبضة الجيش
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-07-09
نقابة المعلّمين: لصرف المستحقات والا سنتخذ الخطوات القانونيّة المناسبة
أخبار لبنان
2026-07-09
نقابة المعلّمين: لصرف المستحقات والا سنتخذ الخطوات القانونيّة المناسبة
0
آخر الأخبار
2026-07-06
الوكالة الوطنية للإعلام: غارة إسرائيلية استهدفت سيارة على طريق دار المعلمين والمعلمات في النبطية الفوقا
آخر الأخبار
2026-07-06
الوكالة الوطنية للإعلام: غارة إسرائيلية استهدفت سيارة على طريق دار المعلمين والمعلمات في النبطية الفوقا
0
أخبار لبنان
2026-09-21
كرامي قلّدت نقيب المعلمين "وسام المعلّم من الدرجة الأولى":الدفاع عن المعلّم ليس مطلبًا فئويًا بل دفاع عن مستقبل لبنان
أخبار لبنان
2026-09-21
كرامي قلّدت نقيب المعلمين "وسام المعلّم من الدرجة الأولى":الدفاع عن المعلّم ليس مطلبًا فئويًا بل دفاع عن مستقبل لبنان
0
أخبار لبنان
2026-07-13
لجنة التربية النيابية تشكّل لجانًا فرعية لدراسة تعيين المعلمين وتؤجل البحث في امتحانات الشهادة الرسمية
أخبار لبنان
2026-07-13
لجنة التربية النيابية تشكّل لجانًا فرعية لدراسة تعيين المعلمين وتؤجل البحث في امتحانات الشهادة الرسمية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
03:48
مطلقو النار في إشكال قب الياس - زحلة في قبضة الجيش
أمن وقضاء
03:48
مطلقو النار في إشكال قب الياس - زحلة في قبضة الجيش
0
أخبار لبنان
03:40
اليونيفيل تجدد التأكيد على التطلّع المشترك للسلام رغم استمرار النزاع
أخبار لبنان
03:40
اليونيفيل تجدد التأكيد على التطلّع المشترك للسلام رغم استمرار النزاع
0
أخبار لبنان
03:24
مكتب وزير العمل حذّر من صفحة وهمية على "فايسبوك": منتحلة للصفة والهوية ولعدم التفاعل معها
أخبار لبنان
03:24
مكتب وزير العمل حذّر من صفحة وهمية على "فايسبوك": منتحلة للصفة والهوية ولعدم التفاعل معها
0
أخبار لبنان
03:09
مخزومي التقى دوريل: حرصاء على تعزيز التعاون اللبناني - الفرنسي ودعم مؤسسات الدولة والإصلاحات
أخبار لبنان
03:09
مخزومي التقى دوريل: حرصاء على تعزيز التعاون اللبناني - الفرنسي ودعم مؤسسات الدولة والإصلاحات
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
2026-08-15
الرئيس سلام: على إسرائيل وقف هذا التصعيد فأمن أهلنا وحقهم في الحياة على أرضهم ليسا موضع تفاوض أو مساومة
خبر عاجل
2026-08-15
الرئيس سلام: على إسرائيل وقف هذا التصعيد فأمن أهلنا وحقهم في الحياة على أرضهم ليسا موضع تفاوض أو مساومة
0
آخر الأخبار
2026-08-11
النائب سليم عون مستهزئاً: بدنا نسمع رأي وزير الدفاع وين وزير الدفاع؟ ورئيس الحكومة يحكي عن نفسه ليش ساكت ويلي "السلام على اسمها" (بالإشارة الى بولا يعقوبيان) بدا تحكي عنو
آخر الأخبار
2026-08-11
النائب سليم عون مستهزئاً: بدنا نسمع رأي وزير الدفاع وين وزير الدفاع؟ ورئيس الحكومة يحكي عن نفسه ليش ساكت ويلي "السلام على اسمها" (بالإشارة الى بولا يعقوبيان) بدا تحكي عنو
0
أخبار لبنان
11:42
رئيس الحكومة التقى السيناتور شاهين وأكد الالتزام ببسط سلطة الدولة وحصر السلاح
أخبار لبنان
11:42
رئيس الحكومة التقى السيناتور شاهين وأكد الالتزام ببسط سلطة الدولة وحصر السلاح
0
آخر الأخبار
2026-01-26
الخارجية الإيرانية: لا صحة لتقارير صحفية إسرائيلية تحدثت عن تواصل عراقجي مع ويتكوف
آخر الأخبار
2026-01-26
الخارجية الإيرانية: لا صحة لتقارير صحفية إسرائيلية تحدثت عن تواصل عراقجي مع ويتكوف
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
00:00
اتفاق فرنسيّ أميركيّ على توحيد الجهود لوقف ضربات على أوكرانيا
أخبار دولية
00:00
اتفاق فرنسيّ أميركيّ على توحيد الجهود لوقف ضربات على أوكرانيا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
"إذا دقت علقت"... الكبة الإهدنية من الجرن إلى الخريطة السياحية
تقارير نشرة الاخبار
13:44
"إذا دقت علقت"... الكبة الإهدنية من الجرن إلى الخريطة السياحية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
جمعية "كلنا عيلة" بمركز طبي ثالث… لتبقى الرعاية أقرب للناس
تقارير نشرة الاخبار
13:36
جمعية "كلنا عيلة" بمركز طبي ثالث… لتبقى الرعاية أقرب للناس
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
لقاء ترامب وبزشكيان المحتمل... نيويورك تختبر فرص الحوار بين واشنطن وطهران
تقارير نشرة الاخبار
13:33
لقاء ترامب وبزشكيان المحتمل... نيويورك تختبر فرص الحوار بين واشنطن وطهران
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
من لبنان إلى إيران... ماذا تريد واشنطن وماذا ينتظر العالم من قمة ترامب وشي؟
تقارير نشرة الاخبار
13:31
من لبنان إلى إيران... ماذا تريد واشنطن وماذا ينتظر العالم من قمة ترامب وشي؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
جريمة قتل محمد قرب المدينة الرياضية... عندما تتحول الطرقات الى كمائن
تقارير نشرة الاخبار
13:31
جريمة قتل محمد قرب المدينة الرياضية... عندما تتحول الطرقات الى كمائن
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
زوطر الغربية تستعيد أهلها... 15 بيتًا جاهزًا للعائلات
تقارير نشرة الاخبار
13:28
زوطر الغربية تستعيد أهلها... 15 بيتًا جاهزًا للعائلات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
أزمة غلاء عالمية بلا أفق… كيف يحمي لبنان جيوب مواطنيه؟ وكيف على المواطن ان يتكيف؟
تقارير نشرة الاخبار
13:26
أزمة غلاء عالمية بلا أفق… كيف يحمي لبنان جيوب مواطنيه؟ وكيف على المواطن ان يتكيف؟
0
أخبار لبنان
13:22
جائزة سمير قصير تحتفي بأصوات صحافية أسهمت في ترسيخ قيم الحرية والمساءلة
أخبار لبنان
13:22
جائزة سمير قصير تحتفي بأصوات صحافية أسهمت في ترسيخ قيم الحرية والمساءلة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
10:28
فيديو ضحى العريبي في حريصا لم يمرّ مرور الكرام... رئيس مزار سيدة لبنان يكشف للـLBCI عن إجراءات قانونية (فيديو)
منوعات
10:28
فيديو ضحى العريبي في حريصا لم يمرّ مرور الكرام... رئيس مزار سيدة لبنان يكشف للـLBCI عن إجراءات قانونية (فيديو)
2
أخبار لبنان
07:37
رسالة من ترامب الى عون: أُعجب بقيادتكم الحاسمة للبنان في هذه المرحلة
أخبار لبنان
07:37
رسالة من ترامب الى عون: أُعجب بقيادتكم الحاسمة للبنان في هذه المرحلة
3
أخبار دولية
10:43
أربع شبكات أميركية كبرى تعلن وقف التغطيات المشتركة لأخبار ترامب تضامنا مع "سي إن إن"
أخبار دولية
10:43
أربع شبكات أميركية كبرى تعلن وقف التغطيات المشتركة لأخبار ترامب تضامنا مع "سي إن إن"
4
أمن وقضاء
11:04
عصابة سرقة وسلب بقوة السلاح في قبضة الجيش في شتورة – زحلة... وتنفيذ تدابير أمنية في مناطق مختلفة
أمن وقضاء
11:04
عصابة سرقة وسلب بقوة السلاح في قبضة الجيش في شتورة – زحلة... وتنفيذ تدابير أمنية في مناطق مختلفة
5
أمن وقضاء
03:48
مطلقو النار في إشكال قب الياس - زحلة في قبضة الجيش
أمن وقضاء
03:48
مطلقو النار في إشكال قب الياس - زحلة في قبضة الجيش
6
أخبار دولية
12:39
أ.ف.ب: العراق سينفذ حظر شركات الطيران الإيرانية إثر القرار الأميركي
أخبار دولية
12:39
أ.ف.ب: العراق سينفذ حظر شركات الطيران الإيرانية إثر القرار الأميركي
7
فنّ
06:31
وسام فارس عرّاباً لابن شقيقته... احتفال عائليّ يملأه الحبّ والفرح (فيديو)
فنّ
06:31
وسام فارس عرّاباً لابن شقيقته... احتفال عائليّ يملأه الحبّ والفرح (فيديو)
8
أخبار دولية
00:43
الأرجنتين اتهمت سبعة إيرانيين ولبنانيّ في قضية تفجير مركز يهوديّ عام 1994
أخبار دولية
00:43
الأرجنتين اتهمت سبعة إيرانيين ولبنانيّ في قضية تفجير مركز يهوديّ عام 1994
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More