الحرس الثوري الإيراني: تقديراتنا تشير الى عدم استعداد الولايات المتحدة وإسرائيل لحرب جديدة لكننا مستعدون إن أخطأتا التقدير

واللا عن مسؤول أمني إسرائيلي: خلاف الجيش مع وزارة المالية سيؤثر في إنتاج صواريخ الاعتراض والذخائر ونشعر بالضرر

واللا عن مسؤول أمني إسرائيلي: خلاف الجيش مع وزارة المالية سيؤثر في إنتاج صواريخ الاعتراض والذخائر ونشعر بالضرر

الحرس الثوري الإيراني: لن يكون لنا تواصل كمؤسسة عسكرية مع الولايات المتحدة حتى لو طلبت ذلك