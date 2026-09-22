واللا عن مسؤول أمني إسرائيلي: خلاف الجيش مع وزارة المالية سيؤثر في إنتاج صواريخ الاعتراض والذخائر ونشعر بالضرر

وزير الدفاع الإسرائيلي: إذا اختطف جندي أو مدني إسرائيلي واحد فسيتم إخلاء مدينة غزة بالكامل جنوبا

وزير الدفاع الإسرائيلي: إذا اختطف جندي أو مدني إسرائيلي واحد فسيتم إخلاء مدينة غزة بالكامل جنوبا

الحرس الثوري الإيراني: تقديراتنا تشير الى عدم استعداد الولايات المتحدة وإسرائيل لحرب جديدة لكننا مستعدون إن أخطأتا التقدير