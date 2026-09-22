وزير الخارجية الأميركي لشبكة إن.بي.سي نيوز: منفتحون على عقد لقاء مع إيران في الأمم المتحدة

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المجلس الدستوري أصدر قراراً بردّ الطعن المقدم اليه من عشرة نواب ضد قانون إخضاع المتعاقدين لشرعة التقاعد بعد أن أقرّه مجلس النواب وذلك بغالبية 7 أعضاء من أصل 9