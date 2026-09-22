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فصيلة تنورين توقف مهرّب أشخاص
أمن وقضاء
2026-09-22 | 07:10
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فصيلة تنورين توقف مهرّب أشخاص
اشتبهت إحدى دوريات فصيلة تنورين في وحدة الدرك الإقليميّ، في بلدة كفرحلدا – البترون، بسيارة رباعية الدفع من نوع "نيسان باثفايندر"، بيضاء اللون، ذات زجاج داكن حاجب للرؤية، ومن دون لوحة تسجيل خلفية، في تاريخ 19-09-2026.
وعند محاولة عناصر الدورية الاقتراب من السيارة للتثبّت منها، عمد سائقها إلى الفرار بسرعة، محاولًا صدم آلية الدورية عدّة مرّات، فلاحقته العناصر إلى أن تمكّنت من اعتراضه وتوقيفه، ويُدعى:
– ز. ط. (مواليد عام 2001، لبناني)
وهو مطلوب للقضاء بجرم سرقة، وينشط في مجال تهريب الأشخاص من التابعيّة السّوريّة إلى داخل الأراضي اللّبنانيّة.
كما تمّ توقيف /13/ شخصًا (/12/ شابًا وفتاة واحدة) من التابعيّة السّوريّة، كانوا على متن السيّارة.
وبنتيجة التحقيق، تبيّن أنّ السائق كان يقوم بنقل الأشخاص الثلاثة عشر من منطقة الحدود إلى بيروت، عبر طرقات جرود البترون، بهدف تفادي الحواجز الأمنية.
وسُلّم الأشخاص السوريون إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقّهم.
وأُجري المقتضى القانونيّ بحقّ السائق، بناءً على إشارة القضاء المختص، فيما لا يزال التحقيق مستمرًّا لكشف جميع المتورّطين في عملية التهريب.
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