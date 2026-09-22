الرئيس جوزاف عون لوفد رابطة سيدة إيليج: لنعمل على تعميم روح المصالحة فالحوار يبني الثقة وكفى استقواءً بالخارج بعضنا على بعض في الداخل خدمةً لأعداء لبنان

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رئيس الجمهورية عرض مع مجلس إدارة مرفأ طرابلس ما تحقق في إطار خطة عمل المرفأ: للعمل بروح الفريق الواحد وتطوير بعض القوانين التي ترعى عمل المرافئ في لبنان