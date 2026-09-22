وزير العدل في قصر العدل في النبطية

جولة لوزير العدل عادل نصار في قصر العدل في النبطية، حيث اطّلع على الأضرار التي لحقت بالمبنى جراء العدوان الإسرائيليّ.



نصار أكّد عودة العمل القضائيّ للانتظام الذي هو امر اساسيّ لكل لبنان وقال نحن مهتمون بعودة الانتظام الى النبطية.