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ترامب: إيران تنتظر لترى أدائي في انتخابات التجديد النصفي لكن ما لا تدركه هو أنني لست مرشحا فيها وسننهي الموضوع معها بطريقة أو بأخرى

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2026-09-22 | 10:52
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ترامب: إيران تنتظر لترى أدائي في انتخابات التجديد النصفي لكن ما لا تدركه هو أنني لست مرشحا فيها وسننهي الموضوع معها بطريقة أو بأخرى
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ترامب: إيران تنتظر لترى أدائي في انتخابات التجديد النصفي لكن ما لا تدركه هو أنني لست مرشحا فيها وسننهي الموضوع معها بطريقة أو بأخرى

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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