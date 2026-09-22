ترامب: لن نسمح بعد الآن للتهديدات الموجهة ضدنا بأن تجد موطئ قدم في أي مكان بالنصف الغربي من الكرة الأرضية

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ترامب: سنوقع في وقت لاحق اليوم الاتفاق بشأن غرينلاند ولن نسمح لأي جهة معادية بالوجود في غرينلاند وسنعمل على تطوير وجود عسكري لنا في أي مكان فيها