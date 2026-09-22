أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
26
o
البقاع
16
o
الجنوب
23
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
24
o
متن
24
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
ثواني
إشترك
الرئيسية
إشعار
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
26
o
البقاع
16
o
الجنوب
23
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
24
o
متن
24
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الوكالة الوطنية للإعلام: مدفعية إسرائيلية قصفت بلدة المنصوري
آخر الأخبار
2026-09-22 | 13:23
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الوكالة الوطنية للإعلام: مدفعية إسرائيلية قصفت بلدة المنصوري
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
الوطنية
للإعلام:
مدفعية
إسرائيلية
المنصوري
التالي
من نيويورك... ضغط أميركي على إيران ومساعٍ لإبقاء باب التفاوض مفتوحًا
مقدمة النشرة المسائية 22-9-2026
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
اسرار
23:45
أسرار الصحف 23-9-2026
اسرار
23:45
أسرار الصحف 23-9-2026
0
آخر الأخبار
17:18
المتحدث باسم الحكومة العراقية: رئيس الوزراء سيلتقي اليوم الرئيس الأميركي
آخر الأخبار
17:18
المتحدث باسم الحكومة العراقية: رئيس الوزراء سيلتقي اليوم الرئيس الأميركي
0
خبر عاجل
16:55
معلومات للـLBCI: شعبة المعلومات في بيروت أوقفت الشخص الذي اقدم على رمي الحجارة على سيارة محمد حمزة قرب المدينة الرياضية قبل أيام ما ادى الى مقتله
خبر عاجل
16:55
معلومات للـLBCI: شعبة المعلومات في بيروت أوقفت الشخص الذي اقدم على رمي الحجارة على سيارة محمد حمزة قرب المدينة الرياضية قبل أيام ما ادى الى مقتله
0
آخر الأخبار
16:47
أكسيوس عن مصادر: ويتكوف وكوشنر يجتمعان الليلة بفريق التفاوض الأوكراني ومسؤولي أمن من بريطانيا وفرنسا وألمانيا
آخر الأخبار
16:47
أكسيوس عن مصادر: ويتكوف وكوشنر يجتمعان الليلة بفريق التفاوض الأوكراني ومسؤولي أمن من بريطانيا وفرنسا وألمانيا
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
17:18
المتحدث باسم الحكومة العراقية: رئيس الوزراء سيلتقي اليوم الرئيس الأميركي
آخر الأخبار
17:18
المتحدث باسم الحكومة العراقية: رئيس الوزراء سيلتقي اليوم الرئيس الأميركي
0
آخر الأخبار
16:47
أكسيوس عن مصادر: ويتكوف وكوشنر يجتمعان الليلة بفريق التفاوض الأوكراني ومسؤولي أمن من بريطانيا وفرنسا وألمانيا
آخر الأخبار
16:47
أكسيوس عن مصادر: ويتكوف وكوشنر يجتمعان الليلة بفريق التفاوض الأوكراني ومسؤولي أمن من بريطانيا وفرنسا وألمانيا
0
آخر الأخبار
16:41
وزير النفط العراقي: العراق يدرس خطة لتصدير النفط الخام عبر شاحنات إلى تركيا
آخر الأخبار
16:41
وزير النفط العراقي: العراق يدرس خطة لتصدير النفط الخام عبر شاحنات إلى تركيا
0
آخر الأخبار
16:10
واشنطن بوست عن مسؤولين أميركيين: إنهاء الحرب مع إيران يمثل أولوية قصوى للبيت الأبيض
آخر الأخبار
16:10
واشنطن بوست عن مسؤولين أميركيين: إنهاء الحرب مع إيران يمثل أولوية قصوى للبيت الأبيض
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2026-04-15
الوكالة الوطنية للاعلام: دوي الانفجار الذي سُمع في منطقة الهرمل تبيّن أنه ناتج عن تفجير وقع داخل الأراضي السورية قرب الحدود وليس نتيجة أي غارة
آخر الأخبار
2026-04-15
الوكالة الوطنية للاعلام: دوي الانفجار الذي سُمع في منطقة الهرمل تبيّن أنه ناتج عن تفجير وقع داخل الأراضي السورية قرب الحدود وليس نتيجة أي غارة
0
صحة وتغذية
2026-03-30
تحذير لـ"عشاق الليل"… دراسة جديدة تكشف: السهر حتى الفجر عادة شائعة قد تخفي اضطرابًا نفسيًا خطيرًا
صحة وتغذية
2026-03-30
تحذير لـ"عشاق الليل"… دراسة جديدة تكشف: السهر حتى الفجر عادة شائعة قد تخفي اضطرابًا نفسيًا خطيرًا
0
صحة وتغذية
2026-07-13
لغز الذكاء والبيئة: هل تؤثر الطبقة الاجتماعية في مستوى الذكاء؟ طبيبة لبنانية توضح
صحة وتغذية
2026-07-13
لغز الذكاء والبيئة: هل تؤثر الطبقة الاجتماعية في مستوى الذكاء؟ طبيبة لبنانية توضح
0
أخبار دولية
2026-09-21
وزير الخزانة الأميركي: أجريت مباحثات "ناجحة جدا" مع الصين بشأن التجارة والذكاء الاصطناعي
أخبار دولية
2026-09-21
وزير الخزانة الأميركي: أجريت مباحثات "ناجحة جدا" مع الصين بشأن التجارة والذكاء الاصطناعي
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
16:22
ماكرون والشرع يبحثان إعادة إطلاق العلاقات الفرنسية–السورية والملف اللبناني
تقارير نشرة الاخبار
16:22
ماكرون والشرع يبحثان إعادة إطلاق العلاقات الفرنسية–السورية والملف اللبناني
0
تقارير نشرة الاخبار
16:21
من الأردن إلى تركيا وقطر.. مواقف لافتة في الجمعية العامة حول الأمن ولبنان والخليج
تقارير نشرة الاخبار
16:21
من الأردن إلى تركيا وقطر.. مواقف لافتة في الجمعية العامة حول الأمن ولبنان والخليج
0
تقارير نشرة الاخبار
16:20
ترامب يترأس قمة متعددة الأطراف بمشاركة لبنان على هامش الجمعية العامة
تقارير نشرة الاخبار
16:20
ترامب يترأس قمة متعددة الأطراف بمشاركة لبنان على هامش الجمعية العامة
0
أخبار دولية
16:18
ترامب يكشف عن لقاء أميركي–إيراني استمر 3 ساعات.. ماذا قال؟
أخبار دولية
16:18
ترامب يكشف عن لقاء أميركي–إيراني استمر 3 ساعات.. ماذا قال؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
الإعلام العربي في تونس... نقاش حول المستقبل وتعاون يتجاوز الحدود
تقارير نشرة الاخبار
13:41
الإعلام العربي في تونس... نقاش حول المستقبل وتعاون يتجاوز الحدود
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
رئاسة على القياس… وتفرّغ عالق بالطوائف
تقارير نشرة الاخبار
13:38
رئاسة على القياس… وتفرّغ عالق بالطوائف
0
أخبار لبنان
13:33
سلام أمام الجالية اللبنانية في نيويورك: قرار الحرب والسلم بيد الدولة وحدها
أخبار لبنان
13:33
سلام أمام الجالية اللبنانية في نيويورك: قرار الحرب والسلم بيد الدولة وحدها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
من اجتماع ترامب والدول العربية... ماذا تحمل كلمة الرئيس الأميركي وما المتوقع من القمة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:31
من اجتماع ترامب والدول العربية... ماذا تحمل كلمة الرئيس الأميركي وما المتوقع من القمة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
من نيويورك... ضغط أميركي على إيران ومساعٍ لإبقاء باب التفاوض مفتوحًا
تقارير نشرة الاخبار
13:27
من نيويورك... ضغط أميركي على إيران ومساعٍ لإبقاء باب التفاوض مفتوحًا
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
05:04
أجبرت طفلة على عضّ أخرى... صاحبة حضانة تواجه عقوبة السجن بسبب أفعالها مع الأطفال
منوعات
05:04
أجبرت طفلة على عضّ أخرى... صاحبة حضانة تواجه عقوبة السجن بسبب أفعالها مع الأطفال
2
أمن وقضاء
08:27
تاجر أسلحة في قبضة الجيش بعد تبادل لإطلاق النار خلال عملية التوقيف
أمن وقضاء
08:27
تاجر أسلحة في قبضة الجيش بعد تبادل لإطلاق النار خلال عملية التوقيف
3
أمن وقضاء
03:48
مطلقو النار في إشكال قب الياس - زحلة في قبضة الجيش
أمن وقضاء
03:48
مطلقو النار في إشكال قب الياس - زحلة في قبضة الجيش
4
حال الطقس
01:47
طقس متقلب وأمطار محلّية خفيفة
حال الطقس
01:47
طقس متقلب وأمطار محلّية خفيفة
5
فنّ
05:30
سيرين عبد النور تعلن عن هوايتها الجديدة: "كتير بحب اعمل بلوك"... ونادين الراسي تعلّق (فيديو)
فنّ
05:30
سيرين عبد النور تعلن عن هوايتها الجديدة: "كتير بحب اعمل بلوك"... ونادين الراسي تعلّق (فيديو)
6
أخبار لبنان
02:17
رسامني يتقدّم بإخبار أمام النيابة العامة التمييزية بشأن سيول المكلّس وورشة المنصورية
أخبار لبنان
02:17
رسامني يتقدّم بإخبار أمام النيابة العامة التمييزية بشأن سيول المكلّس وورشة المنصورية
7
أخبار دولية
00:43
الأرجنتين اتهمت سبعة إيرانيين ولبنانيّ في قضية تفجير مركز يهوديّ عام 1994
أخبار دولية
00:43
الأرجنتين اتهمت سبعة إيرانيين ولبنانيّ في قضية تفجير مركز يهوديّ عام 1994
8
اقتصاد
02:18
إرتفاع في أسعار المحروقات
اقتصاد
02:18
إرتفاع في أسعار المحروقات
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More