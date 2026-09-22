مقدمة النشرة المسائية 22-9-2026

شخصَت أنظارُ العالم اليوم إلى نيويورك حيث بدأت أعمالُ الدورة الواحدة والثمانين للجمعية العمومية للأمم المتحدة.



نجمُ اليوم الأول كان رئيسَ الولايات المتحدة الأميركية دونالد ترامب الذي خصص معظم خطابه للهجوم على إيران، كاشفًا أنه يدرسُ الخيارَ بين التوصل إلى اتفاق معها أو دفعِها "إلى الجحيم".



وسأل: "هل أدفعُهم إلى الجحيم من دون أي فرصة للنجاة ومن دون أمل في عظمة مستقبلية أو أجيال مقبلة؟"، مضيفا أنه يعتقد أن التوصل إلى إتفاق مع طهران ممكنٌ بعد انتخابات منتصف الولاية في الولايات المتحدة في تشرين الثاني.



لم يفت ترامب أن يذكّر بالسابع من تشرين الأول ودعمِ إيران لحركة حماس.



في المقابل كان وزيرُ خارجيته أقل حدة، وكأن في الأمر توزيعَ أدوار. الوزير ماركو روبيو قال في حديث تلفزيوني إن الولايات المتحدة منفتحةٌ على لقاء مع الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان على هامش الجمعية العمومية للأمم المتحدة، لكنّه أوضح أن أيَ موعد لاجتماع كهذا لم يُحدَّد بعد.



وتابع روبيو: "نحن منفتحون على هذه الفكرة. لا أعتقد أنّ ثمةَ لقاءً مقررا في الوقت الراهن، لكننا منفتحون تماما على مبادرة كهذه، وخصوصا إذا كان يمكن أن تفضِيَ إلى شيءٍ إيجابي، وأن تتيح في نهاية المطاف الى تحقيق الهدف الأسمى من كل هذه المسألة، وهو ألاّ تتمكنَ إيران مطلقا من امتلاك السلاح النووي".



بالعودة إلى المنطقة، وفي قرار مفاجئ، مددت اسرائيل حال الطوارئ الحربية على أراضيها حتى السادس من تشرين الاول المقبل، بعدما كشف عن تقارير استخباراتية اشارت الى احتمال تصعيد التوتر على جبهتي إيران ولبنان.



الجدير ذكره أن مدة انتهاء القرار تتزامن مع الذكرى الثالثة لحرب طوفان الأقصى في السابع من تشرين الأول 2023 حين اخترقت حماس غلاف غزة.