هيئة الطوارئ الأوكرانية: مصابان وحريق كبير في مركز تجاري في زابوروجيا إثر هجمات روسية مكثفة

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فارس سعيد للـLBCI: المسيحيون ليسوا موجودين على طاولة المفاوضات في المنطقة وهم ينتظرون الظروف المناسبة للعب دورهم وليسوا مقدّرين لما يحصل في المنطقة ورئيس الجمهورية لا يزال على الطاولة لأن الدستور يخوّله ذلك إنما الكنيسة والأحزاب ليسوا على الطاولة