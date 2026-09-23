وزير الخارجية الإيراني: استعادة الأمن البحري في المنطقة يتطلب توقف واشنطن عن زعزعة الأمن والإرهاب الاقتصادي

هيئة الطوارئ الأوكرانية: مصابان وحريق كبير في مركز تجاري في زابوروجيا إثر هجمات روسية مكثفة

هيئة الطوارئ الأوكرانية: مصابان وحريق كبير في مركز تجاري في زابوروجيا إثر هجمات روسية مكثفة

الرئيس السوري لأكسيوس: على إسرائيل تغيير سياساتها لأنها تخلق مزيدا من المشكلات باسم أمنها والاحترام والتعاون الاقتصادي أفضل طريقة لبناء علاقات مستقرة لها مع جيرانها