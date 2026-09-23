أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

فارس سعيد للـLBCI: المسيحيون ليسوا موجودين على طاولة المفاوضات في المنطقة وهم ينتظرون الظروف المناسبة للعب دورهم وليسوا مقدّرين لما يحصل في المنطقة ورئيس الجمهورية لا يزال على الطاولة لأن الدستور يخوّله ذلك إنما الكنيسة والأحزاب ليسوا على الطاولة

آخر الأخبار
2026-09-23 | 03:46
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
فارس سعيد للـLBCI: المسيحيون ليسوا موجودين على طاولة المفاوضات في المنطقة وهم ينتظرون الظروف المناسبة للعب دورهم وليسوا مقدّرين لما يحصل في المنطقة ورئيس الجمهورية لا يزال على الطاولة لأن الدستور يخوّله ذلك إنما الكنيسة والأحزاب ليسوا على الطاولة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
فارس سعيد للـLBCI: المسيحيون ليسوا موجودين على طاولة المفاوضات في المنطقة وهم ينتظرون الظروف المناسبة للعب دورهم وليسوا مقدّرين لما يحصل في المنطقة ورئيس الجمهورية لا يزال على الطاولة لأن الدستور يخوّله ذلك إنما الكنيسة والأحزاب ليسوا على الطاولة

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

للـLBCI:

المسيحيون

ليسوا

موجودين

طاولة

المفاوضات

المنطقة

ينتظرون

الظروف

المناسبة

دورهم

وليسوا

مقدّرين

المنطقة

ورئيس

الجمهورية

الطاولة

الدستور

يخوّله

الكنيسة

والأحزاب

ليسوا

الطاولة

LBCI التالي
فارس سعيد للـLBCI: رئيس الجمهورية يقوم بدوره وإنه شجاع لا يتراجع وتحية لرئيس الحكومة الواقف الى جانبه
هيئة الطوارئ الأوكرانية: مصابان وحريق كبير في مركز تجاري في زابوروجيا إثر هجمات روسية مكثفة
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
04:20

إعادة فتح قلم نفوس جويا في مركزه الأساسي اعتباراً من غد الخميس

LBCI
آخر الأخبار
04:00

فارس سعيد للـLBCI: أتمنى من المعارضين الفعليين لحزب الله أن يتعاملوا بطريقة صحيحة مع البيئة الشيعية فهي مأزومة وتعتبر نفسها حساسة أكثر من غيرها والتعاطي معها يجب أن يكون بمسؤولية وطنية قصوى

LBCI
آخر الأخبار
03:58

أ ف ب عن مصادر أمنية: المتمردون في تيغراي شمالي إثيوبيا يسيطرون على مطار عاصمة الإقليم

LBCI
أخبار دولية
03:58

إسرائيل تندد بتصريحات ماكرون أمام الأمم المتحدة بشأن الضفة الغربية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
04:00

فارس سعيد للـLBCI: أتمنى من المعارضين الفعليين لحزب الله أن يتعاملوا بطريقة صحيحة مع البيئة الشيعية فهي مأزومة وتعتبر نفسها حساسة أكثر من غيرها والتعاطي معها يجب أن يكون بمسؤولية وطنية قصوى

LBCI
آخر الأخبار
03:58

أ ف ب عن مصادر أمنية: المتمردون في تيغراي شمالي إثيوبيا يسيطرون على مطار عاصمة الإقليم

LBCI
آخر الأخبار
03:56

فارس سعيد للـLBCI: ما قام به الرئيس بري في مجلس النواب هو أكبر تحدٍّ وهو أعلن الحدود بينه وبين حزب الله حين صوّت مع الحكومة

LBCI
آخر الأخبار
03:53

فارس سعيد للـLBCI: رئيس الجمهورية يقوم بدوره وإنه شجاع لا يتراجع وتحية لرئيس الحكومة الواقف الى جانبه

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-09-14

وزير الدفاع استقبل السفير دوريل وشكر فرنسا لما تقدمه من دعم متواصل للبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2026-08-07

الطيور تهدّد سلامة الملاحة الجوية... والدولة تبحث حلولًا جذرية

LBCI
خبر عاجل
2026-03-28

لا استهداف في منطقة الجناح... وما سقط هو صاروخ يحمل مناشير (فيديو)

LBCI
آخر الأخبار
2026-06-22

وزير الإعلام بعد اللقاء الوزاري الدوري: المجتمعون استعرضوا آلية تثبيت وقف اطلاق النار وتم عرض المواضيع المتعلقة باحتياجات العودة ولا سيما لجهة تأمين الإتصالات الى عدد من المناطق الجنوبية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
03:35

الرئيس الفرنسي أمام الجمعية العامة في نيويورك: سيادة لبنان وحدها كفيلة بنزع سلاح حزب الله

LBCI
أخبار دولية
03:31

الشرع من نيويورك: دمشق عازمة على مساعدة لبنان في حصر السلاح بيد الدولة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:21

من الأردن إلى تركيا وقطر.. مواقف لافتة في الجمعية العامة حول الأمن ولبنان والخليج

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:20

ترامب يترأس قمة متعددة الأطراف بمشاركة لبنان على هامش الجمعية العامة

LBCI
أخبار دولية
16:18

ترامب يكشف عن لقاء أميركي–إيراني استمر 3 ساعات.. ماذا قال؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

الإعلام العربي في تونس... نقاش حول المستقبل وتعاون يتجاوز الحدود

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

رئاسة على القياس… وتفرّغ عالق بالطوائف

LBCI
أخبار لبنان
13:33

سلام أمام الجالية اللبنانية في نيويورك: قرار الحرب والسلم بيد الدولة وحدها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

من اجتماع ترامب والدول العربية... ماذا تحمل كلمة الرئيس الأميركي وما المتوقع من القمة؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
05:04

أجبرت طفلة على عضّ أخرى... صاحبة حضانة تواجه عقوبة السجن بسبب أفعالها مع الأطفال

LBCI
أمن وقضاء
08:27

تاجر أسلحة في قبضة الجيش بعد تبادل لإطلاق النار خلال عملية التوقيف

LBCI
فنّ
05:30

سيرين عبد النور تعلن عن هوايتها الجديدة: "كتير بحب اعمل بلوك"... ونادين الراسي تعلّق (فيديو)

LBCI
أمن وقضاء
02:57

الأمن العام أعلن اعتماد معايير جديدة عند المعابر الجوية والبرية والبحرية لتسهيل دخول الرعايا السوريين

LBCI
خبر عاجل
16:55

معلومات للـLBCI: شعبة المعلومات في بيروت أوقفت الشخص الذي اقدم على رمي الحجارة على سيارة محمد حمزة قرب المدينة الرياضية قبل أيام ما ادى الى مقتله

LBCI
اسرار
23:45

أسرار الصحف 23-9-2026

LBCI
أخبار دولية
14:16

ترامب يكشف عن لقاء "مثمر" بين مسؤولين أميركيين وإيرانيين الثلاثاء في نيويورك

LBCI
أخبار لبنان
09:04

الكتائب يجدّد دعمه لرئيسي الجمهورية والحكومة: للإسراع في صناعة التغيير الحقيقي من دون انتظار التطورات الخارجية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More