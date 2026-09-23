القائم بالأعمال في السفارة السورية لدى لبنان اياد الهزاع من المنتدى اللبناني - السوري للاستثمار 2026: نلتقي اليوم لنبني جسورًا من المصالح المشتركة ولننتقل من جغرافيا القرب إلى جغرافيا الشراكة

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