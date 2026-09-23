وزير الاقتصاد عامر البساط ممثلًا رئيس الجمهورية في المنتدى اللبناني - السوري للاستثمار 2026: علاقة لبنان وسوريا حملت الكثير من الروابط والتجارب والمطلوب استخلاص الدروس وكيف نحوّل الجغرافيا من واقع مفروض الى فرصة

وزير الاقتصاد عامر البساط ممثلًا رئيس الجمهورية في المنتدى اللبناني - السوري للاستثمار 2026: الصفحة الجديدة بين العلاقات اللبنانية السورية تحتاج الى مضمون أي مؤسسات تعمل ومصالح واضحة ونتائج يستفيد منها الشعبين

وزير الاقتصاد عامر البساط ممثلًا رئيس الجمهورية في المنتدى اللبناني - السوري للاستثمار 2026: الصفحة الجديدة بين العلاقات اللبنانية السورية تحتاج الى مضمون أي مؤسسات تعمل ومصالح واضحة ونتائج يستفيد منها الشعبين

القائم بالأعمال في السفارة السورية لدى لبنان اياد الهزاع من المنتدى اللبناني - السوري للاستثمار 2026: نلتقي اليوم لنبني جسورًا من المصالح المشتركة ولننتقل من جغرافيا القرب إلى جغرافيا الشراكة