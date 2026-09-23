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الرئيس عون: إسرائيل تمتنع عن تطبيق "الاتفاق الإطار" وبالتالي لا تلتزم وقف إطلاق النار، والامتناع عن تدمير المنازل وجرفها وتصحيح النقاط المختلف عليها على "الخط الأزرق" وإعادة الأسرى اللبنانيين إلى وطنهم