الرئيس عون: إسرائيل تمتنع عن تطبيق "الاتفاق الإطار" وبالتالي لا تلتزم وقف إطلاق النار، والامتناع عن تدمير المنازل وجرفها وتصحيح النقاط المختلف عليها على "الخط الأزرق" وإعادة الأسرى اللبنانيين إلى وطنهم

الرئيس عون: عدم التمديد لـ"اليونيفيل" وعدم تشكيل قوة دولية بديلة سيُحدثان فراغًا لا يخدم الأمن والاستقرار في المنطقة خصوصًا إذا استمر الاحتلال الإسرائيلي للقرى والبلدات الجنوبية كما هو الحال الآن

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