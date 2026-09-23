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الخارجية الألمانية: ندعو إيران إلى فتح مضيق هرمز دون شروط ونؤكد ضرورة التوصل لحل مستدام للصراع في المنطقة
آخر الأخبار
2026-09-23 | 12:45
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الخارجية الألمانية: ندعو إيران إلى فتح مضيق هرمز دون شروط ونؤكد ضرورة التوصل لحل مستدام للصراع في المنطقة
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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