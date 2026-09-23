سلام يلتقي مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط: تشديد على دعم مسار العودة والتعافي في الجنوب

عقد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام اجتماعًا مع مفوضة الاتحاد الأوروبيّ لشؤون المتوسط دوبرافكا شويتسا، في مقر بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، بحضور وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي.

وبحث المجتمعون العلاقات بين لبنان والاتحاد الأوروبيّ وسبل تعزيزها، إضافة إلى التطورات في لبنان والمنطقة.

وأكدت شويتسا وقوف الاتحاد الأوروبي إلى جانب لبنان، مشيرة إلى أن الاتحاد سيبدأ صرف الدفعة الثانية، البالغة 500 مليون يورو، من حزمة المساعدات المخصصة للبنان.

كما شددت على أهمية مواصلة الإصلاحات التي باشرتها الحكومة، ولا سيما تلك المطلوبة للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وشدد الرئيس سلام على أهمية دعم مسار العودة والتعافي، ولا سيما في الجنوب، بما يساهم في تثبيت عودة الأهالي واستعادة الخدمات الأساسية وتعزيز صمود اللبنانيين في المناطق المتضررة.

وأكدت شويتسا استعداد الاتحاد الأوروبي لمواصلة دعم لبنان في هذا المسار.