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رسامني خلال الإفتتاح الرسمي لأشغال مشروع تأهيل طريق ضهر البيدر: نعالج وندعّم 8 نقاط انهيار ونعيد تأهيل الطريق وتزفيته وتخطيته
آخر الأخبار
2026-09-24 | 03:19
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رسامني خلال الإفتتاح الرسمي لأشغال مشروع تأهيل طريق ضهر البيدر: نعالج وندعّم 8 نقاط انهيار ونعيد تأهيل الطريق وتزفيته وتخطيته
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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رسامني خلال الإفتتاح الرسمي لأشغال مشروع تأهيل طريق ضهر البيدر: المشاريع هي لإنارة كل طرقات وأتوسترادات لبنان لأنها أساسية والإنارة هي هجينة بين الكهرباء والطاقة الشمسية
رسامني خلال الإفتتاح الرسمي لأشغال مشروع تأهيل طريق ضهر البيدر: تمكنا من اعتماد مشروع متكامل بكلفة أدنى بكثير من دون المساس بالمواصفات الفنية المطلوبة فالترشيد لا يعني خفض الجودة بل إنفاق المال العام حيث يحتاجه الطريق فعلًا وتحقيق أفضل نتيجة ممكنة
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