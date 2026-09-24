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رسامني خلال الإفتتاح الرسمي لأشغال مشروع تأهيل طريق ضهر البيدر: المشاريع هي لإنارة كل طرقات وأتوسترادات لبنان لأنها أساسية والإنارة هي هجينة بين الكهرباء والطاقة الشمسية

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2026-09-24 | 03:21
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رسامني خلال الإفتتاح الرسمي لأشغال مشروع تأهيل طريق ضهر البيدر: المشاريع هي لإنارة كل طرقات وأتوسترادات لبنان لأنها أساسية والإنارة هي هجينة بين الكهرباء والطاقة الشمسية
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رسامني خلال الإفتتاح الرسمي لأشغال مشروع تأهيل طريق ضهر البيدر: المشاريع هي لإنارة كل طرقات وأتوسترادات لبنان لأنها أساسية والإنارة هي هجينة بين الكهرباء والطاقة الشمسية

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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