رسامني خلال الافتتاح الرسمي لأشغال مشروع تأهيل طريق ضهر البيدر: بدأنا العمل في طريق ضهر البيدر ليكون أكثر أمانًا بتنفيذ مطابق للمواصفات وعندما تنتهي الورشة سيكون الطريق الدليل

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رسامني: طلبنا من الاستشاريين المساعدة في مراقبة المشاريع التي نسلّمها لمتعهدين فليس لدينا القدرة البشرية لذلك في الوزارة وسنحاسب الاستشاري والمتعهد المسؤولين عما حصل من انهيارات في المنصورية والمكلس خلال الشتوة الماضية