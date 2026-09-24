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البقاع
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o
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26
o
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26
o
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o
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o
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25
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استهداف دوحة كفررمان
آخر الأخبار
2026-09-24 | 08:19
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استهداف دوحة كفررمان
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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