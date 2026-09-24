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o
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ترامب: العلاقة مع الصين تقوم على الاحترام المتبادل ونعمل على علاقات تجارية متوازنة معها
آخر الأخبار
2026-09-24 | 10:33
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ترامب: العلاقة مع الصين تقوم على الاحترام المتبادل ونعمل على علاقات تجارية متوازنة معها
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