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الرئيس الصيني: التعاون مع واشنطن قد لا يحل جميع مشكلات العالم لكن من الصعب حل كثير منها دون تعاوننا

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2026-09-24 | 10:45
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الرئيس الصيني: التعاون مع واشنطن قد لا يحل جميع مشكلات العالم لكن من الصعب حل كثير منها دون تعاوننا
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الرئيس الصيني: التعاون مع واشنطن قد لا يحل جميع مشكلات العالم لكن من الصعب حل كثير منها دون تعاوننا

 
 
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