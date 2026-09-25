رئيس الصليب الأحمر اللبناني أنطوان الزغبي: انعقاد هذا المؤتمر في هذا الزمان والمكان وفي ظل هذه الظروف الدقيقة يشكّل إنجازًا يعكس قوة تشبثنا برسالتنا ويحثّنا على المضي قدمًا في تطوير العمل التطوعي بما يستجيب لحاجات مجتمعاتنا وأوطاننا ويعزّز تضامننا

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