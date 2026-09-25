رئيس الصليب الأحمر اللبناني أنطوان الزغبي: الأزمات غير المسبوقة التي تهز مجتمعاتنا لا تُعالج بأنصاف الحلول وبالشعارات بل بالعمل الممنهج وباعتماد استراتيجية استباقية شاملة

رئيسة الإتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر كيت فوربس: علينا أن نواصل الوقوف صفًا واحدًا لكي نؤدي عملنا بفعالية وتظل اللجنة الدواية ملتزمة بالتركيز على اطلاع ولايتها المحددة ويترجم تفعيل هذه الولاية إلى عمل اللجنة الدولية مع الجمعيات ال

رئيسة الإتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر كيت فوربس: علينا أن نواصل الوقوف صفًا واحدًا لكي نؤدي عملنا بفعالية وتظل اللجنة الدواية ملتزمة بالتركيز على اطلاع ولايتها المحددة ويترجم تفعيل هذه الولاية إلى عمل اللجنة الدولية مع الجمعيات ال

رئيس الصليب الأحمر اللبناني أنطوان الزغبي: انعقاد هذا المؤتمر في هذا الزمان والمكان وفي ظل هذه الظروف الدقيقة يشكّل إنجازًا يعكس قوة تشبثنا برسالتنا ويحثّنا على المضي قدمًا في تطوير العمل التطوعي بما يستجيب لحاجات مجتمعاتنا وأوطاننا ويعزّز تضامننا