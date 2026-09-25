الأمين العام للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر عبدالله بن سهيل المهيدلي: لا يجوز أن يصبح استهداف العاملين والصحيين الإنسايين أو سيارات الإسعاف والمرافق الطبية مشهدًا نعتاد عليه

الرئيس العام للهلال الأحمر الأردني محمد الحديد: نتطلع الى المستقبل من خلال تعزيز اسهام الحركة في السلام والديبلوماسية الانسانية

الرئيس العام للهلال الأحمر الأردني محمد الحديد: نتطلع الى المستقبل من خلال تعزيز اسهام الحركة في السلام والديبلوماسية الانسانية

الأمين العام للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر عبدالله بن سهيل المهيدلي: ينعقد مؤتمرنا في مرحلة استثنائية واجتماعنا في بيروت فرصة لنسأل كيف نجعل حركتنا اكثر قدرة على حماية الانسان ومن يعمل من أجل الانسان