الرئيس العام للهلال الأحمر الأردني محمد الحديد: نتطلع الى المستقبل من خلال تعزيز اسهام الحركة في السلام والديبلوماسية الانسانية

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رئيس الجمهورية جوزاف عون في المؤتمر الإقليمي الـ12 للصليب الأحمر والهلال الأحمر: نريد لبنان الذي تكون فيه حياة الانسان فوق كل اعتبار وتجمع فيه الانسانية ما فرّقته الحروب والسياسة