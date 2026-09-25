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الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني جورج كتانة: ما تحقق من إنجازات هو ثمرة التزام آلاف المتطوعين والعاملين الذين يجسدون يوميًا القيم الإنسانية وعدم التحيز والحياد والوحدة العالمية وقوة حركتنا تكمن في وحدتها ونتشارك التزامًا واحدًا يتمثل في خدمة الإنس

آخر الأخبار
2026-09-25 | 02:59
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الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني جورج كتانة: ما تحقق من إنجازات هو ثمرة التزام آلاف المتطوعين والعاملين الذين يجسدون يوميًا القيم الإنسانية وعدم التحيز والحياد والوحدة العالمية وقوة حركتنا تكمن في وحدتها ونتشارك التزامًا واحدًا يتمثل في خدمة الإنس
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الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني جورج كتانة: ما تحقق من إنجازات هو ثمرة التزام آلاف المتطوعين والعاملين الذين يجسدون يوميًا القيم الإنسانية وعدم التحيز والحياد والوحدة العالمية وقوة حركتنا تكمن في وحدتها ونتشارك التزامًا واحدًا يتمثل في خدمة الإنس

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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