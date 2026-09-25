الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني جورج كتانة: ما تحقق من إنجازات هو ثمرة التزام آلاف المتطوعين والعاملين الذين يجسدون يوميًا القيم الإنسانية وعدم التحيز والحياد والوحدة العالمية وقوة حركتنا تكمن في وحدتها ونتشارك التزامًا واحدًا يتمثل في خدمة الإنس

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رئيس الجمهورية جوزاف عون للصليب الأحمر والهلال الأحمر: السنوات الأخيرة كانت الإمتحان الأصعب لهذه القيم وفي كل مرة كنتم حاضرين في جائحة كورونا والرابع من آب وخلال سنوات الإنهيار وأنتم هنا اليوم في هذه الحرب