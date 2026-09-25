الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني جورج كتانة: اجتماعنا يأتي في وقت تواجه فيه منطقتنا تحديات معقدة وغير مسبوقة لكن يبقى الأهم حماية المتطوعين الذين يستجيبون للنداءات الإنسانية

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الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني جورج كتانة: ما تحقق من إنجازات هو ثمرة التزام آلاف المتطوعين والعاملين الذين يجسدون يوميًا القيم الإنسانية وعدم التحيز والحياد والوحدة العالمية وقوة حركتنا تكمن في وحدتها ونتشارك التزامًا واحدًا يتمثل في خدمة الإنس