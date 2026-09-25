رئيس الجمهورية جوزاف عون في المؤتمر الإقليمي الـ12 للصليب الأحمر والهلال الأحمر: أقول بوضوح: حتى للحرب قواعد والقانون الدولي الإنساني يفرض التزامات واضحة على جميع أطراف النزاع وإسرائيل ليست استثناءً

عون في المؤتمر الإقليمي الـ12 للصليب الأحمر والهلال الأحمر: إن حماية المسعفين والطواقم الطبيّة والإنسانيّة وضمان وصولهم الآمن إلى من يحتاج إليهم واحترام شارات الصليب الأحمر والهلال الأحمر ليست مسألة اختيار إنها واجب قانوني وإنساني

عون في المؤتمر الإقليمي الـ12 للصليب الأحمر والهلال الأحمر: إن حماية المسعفين والطواقم الطبيّة والإنسانيّة وضمان وصولهم الآمن إلى من يحتاج إليهم واحترام شارات الصليب الأحمر والهلال الأحمر ليست مسألة اختيار إنها واجب قانوني وإنساني

رئيس الجمهورية جوزاف عون للصليب الأحمر والهلال الأحمر: السنوات الأخيرة كانت الإمتحان الأصعب لهذه القيم وفي كل مرة كنتم حاضرين في جائحة كورونا والرابع من آب وخلال سنوات الإنهيار وأنتم هنا اليوم في هذه الحرب