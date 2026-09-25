عون في المؤتمر الإقليمي الـ12 للصليب الأحمر والهلال الأحمر: إن حماية المسعفين والطواقم الطبيّة والإنسانيّة وضمان وصولهم الآمن إلى من يحتاج إليهم واحترام شارات الصليب الأحمر والهلال الأحمر ليست مسألة اختيار إنها واجب قانوني وإنساني

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رئيس الجمهورية جوزاف عون في المؤتمر الإقليمي الـ12 للصليب الأحمر والهلال الأحمر: الصليب الأحمر اللبناني نموذج للمؤسّسات التي نطمح إليها مؤسّسات يثق بها المواطن وتخدمه بكفاءة ومن دون تمييز