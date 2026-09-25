غارة إسرائيلية على المنطقة الواقعة بين كفرتبنيت والنبطية الفوقا بالتزامن مع قصف مدفعي لأطراف كفرتبنيت

الرئيس عون خلال وضع حجر الأساس لمشروع بناء مساكن تعاضد الرتباء والأفراد: على الرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها البلد ما زالت المؤسسة العسكرية تراكم الإنجاز تلو الإنجاز

الرئيس عون خلال وضع حجر الأساس لمشروع بناء مساكن تعاضد الرتباء والأفراد: على الرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها البلد ما زالت المؤسسة العسكرية تراكم الإنجاز تلو الإنجاز

رئيس الجمهورية جوزاف عون في المؤتمر الإقليمي الـ12 للصليب الأحمر والهلال الأحمر: واجب الدولة أن تحمي رسالتكم وأن تدعم قدراتكم وأن تساعد على ضمان استمراريّة خدماتكم وواجبنا أيضاً أن نحافظ على ثقافة التطوع وأن ننقلها إلى أجيالنا المقبلة