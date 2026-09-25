رئيس البرلمان التركي: الاتفاقية الدفاعية مع باكستان والسعودية لم تعرض بعد على البرلمان ويتوقع أن يتم ذلك بعد استئناف البرلمان لأعماله الشهر المقبل

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك