وكالة: مطار النجف في العراق يعلق جميع الرحلات الجوية من وإلى إيران

الشرطة البحرية في بونتلاند: إنقاذ الناقلة سيبو 1 الخاضعة لعقوبات أميركية بعد استيلاء قراصنة صوماليين عليها في آب

الشرطة البحرية في بونتلاند: إنقاذ الناقلة سيبو 1 الخاضعة لعقوبات أميركية بعد استيلاء قراصنة صوماليين عليها في آب

رئيس البرلمان التركي: الاتفاقية الدفاعية مع باكستان والسعودية لم تعرض بعد على البرلمان ويتوقع أن يتم ذلك بعد استئناف البرلمان لأعماله الشهر المقبل