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الوكالة الوطنية للاعلام: قصف مدفعي استهدف أطراف حاريص وحداثا
آخر الأخبار
2026-09-25 | 10:38
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الوكالة الوطنية للاعلام: قصف مدفعي استهدف أطراف حاريص وحداثا
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