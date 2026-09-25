رئيس الوزراء: مستقبل لبنان لا يُقرَّر بالنيابة عنه وللعمل على تجنب الفراغ الذي قد يحدثه انسحاب اليونيفيل

أكّد رئيس الوزراء نواف سلام أنّ لبنان يواجه ثلاثة تحديات: استعادة أرضه من الاحتلال الإسرائيليّ وبسط سيادته على كامل ترابه بقواه الذاتية واحترامًا صادقًا للقرارات الدولية.



وقال، أمام الجمعية العامة: "صحيح أنّ لبنان يتأثر بما يجري في محيطه لكن ذلك لا يعني اننا نقبل بأن يعود ساحة لصراعات الآخرين أو ورقة تفاوض في أيديهم".



وشدّد على أنّ مستقبل لبنان لا يُقرَّر بالنيابة عنه ولا يجوز أن يكون أمنه واستقراره ثمنًا لتسويات تُعقد في غيابه.



كما شدّد على أنّ موقف لبنان من الحرب كان واضحًا منذ البداية، قائلًا: "نريد وقفها ونريد تثبيت وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل من كامل الأراضي اللبنانية حتى حدودنا الدولية المعترف بها وفقًا لاتفاقية الهدنة لعام 1949 كما عاد واكد عليه القرار 1701 ونريد الإفراج عن جميع أسرانا وعودة آمنة وكريمة لأهلنا إلى قراهم وبلداتهم وإعادة إعمار ما دمّرته الحرب".



ولفت إلى أنّ نجاح أي اتفاق لا يُقاس بالنوايا المعلنة بل بتنفيذ الالتزامات، مطالبًا باستكمال ترجمة هذا الإطار إلى خطوات عملية ضمن جدول زمنيّ واضح وآلية تحقق تضمن تنفيذ جميع بنوده.



وقال: "ما يهمنا التشديد عليه اليوم هو ضرورة العمل على تجنب الفراغ الذي قد يحدثه انسحاب قوات اليونيفيل لو تم دون الاتفاق على قوةٍ دولية جديدة تحل مكانها، وتضمن استمرار مهام المراقبة والإبلاغ والتواصل وتتكامل في دورها مع متطلبات تنفيذ الإطار الثلاثيّ".



ودعا إلى الاستمرار في توفير التمويل اللازم لتلبية الحاجات الأساسية للمتضررين ولا سيما النازحين بالتوازي مع متطلبات التعافي المبكر وإعادة الإعمار والتنمية.



وأوضح أنّ إعمار الجنوب ليس مجرد عمليّة إعادة بناء الحجر إنه إعادة بناء حياة الناس واستعادة أرزاقهم وتثبيت حقهم في العيش بأمان وكرامة على أرضهم.