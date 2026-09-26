خدمة إنقاذ: مقتل 11 وإصابة 30 آخرين في انفجار بمدينة ديرا إسماعيل خان بشمال غرب باكستان

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الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان لـ"الجزيرة": لم نعد نثق بالمحادثات مع واشنطن لتكرارها الهجمات والعقوبات عقب كل تفاوض وقطر وباكستان تتوسطان حاليا بين إيران والولايات المتحدة وتنقلان رسائلنا إلى واشنطن