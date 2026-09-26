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الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان لـ"الجزيرة": لم نعد نثق بالمحادثات مع واشنطن لتكرارها الهجمات والعقوبات عقب كل تفاوض وقطر وباكستان تتوسطان حاليا بين إيران والولايات المتحدة وتنقلان رسائلنا إلى واشنطن

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2026-09-26 | 07:39
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الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان لـ&quot;الجزيرة&quot;: لم نعد نثق بالمحادثات مع واشنطن لتكرارها الهجمات والعقوبات عقب كل تفاوض وقطر وباكستان تتوسطان حاليا بين إيران والولايات المتحدة وتنقلان رسائلنا إلى واشنطن
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الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان لـ"الجزيرة": لم نعد نثق بالمحادثات مع واشنطن لتكرارها الهجمات والعقوبات عقب كل تفاوض وقطر وباكستان تتوسطان حاليا بين إيران والولايات المتحدة وتنقلان رسائلنا إلى واشنطن

 
 
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