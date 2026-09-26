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o
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الرئيس الإيراني لـ"الجزيرة": مفاوضاتنا مع واشنطن تستند إلى مذكرة تفاهم سابقة وعلى الأميركيين تحديد موقفهم منها
آخر الأخبار
2026-09-26 | 07:47
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الرئيس الإيراني لـ"الجزيرة": مفاوضاتنا مع واشنطن تستند إلى مذكرة تفاهم سابقة وعلى الأميركيين تحديد موقفهم منها
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