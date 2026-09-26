الرئيس الإيراني لـ"الجزيرة": يمكننا المساعدة في حل الخلاف بين السعودية واليمن ولن نكون مسعّري حرب والسعودية قادرة على أداء دور في توحيد دول العالم الإسلامي

الرئيس الإيراني لـ"الجزيرة": يمكننا المساعدة في حل الخلاف بين السعودية واليمن ولن نكون مسعّري حرب والسعودية قادرة على أداء دور في توحيد دول العالم الإسلامي

الرئيس الإيراني لـ"الجزيرة": لماذا ومن أجل ماذا ألتقي بالرئيس الأميركي؟ فعندما وقعنا الاتفاق لم يطبقوه