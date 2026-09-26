ترامب: لا مكان للأخبار الكاذبة في البيت الأبيض وهذا الأمر استمر طويلا وكلف بلدنا كثيرا

ترامب: لا مكان للأخبار الكاذبة في البيت الأبيض وهذا الأمر استمر طويلا وكلف بلدنا كثيرا

الرئيس الإيراني لـ"الجزيرة": إغلاق مضيق هرمز أمر طبيعي عندما تقطع الطرق أمام إيران وحل أزمة مضيق هرمز ممكن عبر المفاوضات وليس باستخدام القوة و أمن المنطقة يمكن تحقيقه بالتعاون بين دولها ولسنا بحاجة إلى شرطي للمنطقة