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بيروت
26
o
البقاع
18
o
الجنوب
25
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
24
o
متن
24
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احصاءات غرفة التحكم المروري: قتيل و١١ جريحا في ٨ حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
آخر الأخبار
2026-09-26 | 23:47
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احصاءات غرفة التحكم المروري: قتيل و١١ جريحا في ٨ حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
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