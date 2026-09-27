أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
القداس الالهي
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

أ.ف.ب: مدارس الرياض تعتمد التدريس عن بعد لمدة أسبوع بحسب رسائل أرسلت لأولياء الأمور

آخر الأخبار
2026-09-27 | 00:23
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
أ.ف.ب: مدارس الرياض تعتمد التدريس عن بعد لمدة أسبوع بحسب رسائل أرسلت لأولياء الأمور
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
أ.ف.ب: مدارس الرياض تعتمد التدريس عن بعد لمدة أسبوع بحسب رسائل أرسلت لأولياء الأمور

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

مدارس

الرياض

تعتمد

التدريس

أسبوع

رسائل

أرسلت

لأولياء

الأمور

LBCI التالي
سموتريتش ليديعوت أحرونوت: يجب الخروج إلى حرب في الضفة وأن نفعل بها ما فعلناه بقطاع غزة ونفكك السلطة
احصاءات غرفة التحكم المروري: قتيل و١١ جريحا في ٨ حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
03:05

غارات إسرائيلية ليلا على النبطية الفوقا وأطراف كفرتبنيت وميفدون

LBCI
حال الطقس
02:49

طقس رطب اليوم يليه منخفض جوي بدءًا من الاثنين

LBCI
خبر عاجل
02:42

"التيار الوطني الحر" يردّ على نواف الموسوي: ندعو حزب الله إلى تجنّب الدخول في مشاكل إضافية مع اللبنانيين

LBCI
أمن وقضاء
02:32

الجيش الإسرائيلي: هاجمنا بنى تحتية تابعة لحزب الله ردًا على مسيّرة مفخخة أُطلقت باتجاه قواتنا في المنطقة الأمنية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
01:22

الوكالة الوطنية للإعلام: قوات الجيش الإسرائيلي أقدمت فجرا على نسف عدد من المنازل في المنصوري

LBCI
آخر الأخبار
00:55

سموتريتش ليديعوت أحرونوت: يجب الخروج إلى حرب في الضفة وأن نفعل بها ما فعلناه بقطاع غزة ونفكك السلطة

LBCI
آخر الأخبار
23:47

احصاءات غرفة التحكم المروري: قتيل و١١ جريحا في ٨ حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية

LBCI
آخر الأخبار
23:27

التحكم المروري: طريق ضهر البيدر - صوفر سالكة بالاتجاهين

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-09-17

الإليزيه: ماكرون وعون وعبدالله الثاني يبحثون تعزيز سيادة لبنان ودعم الجيش

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:16

إذا أرضك محتلة... بيعها ممنوع

LBCI
خبر عاجل
2026-03-23

ترامب على منصة تروث سوشال: السلام عبر القوة وهذا أقل ما يقال

LBCI
أخبار لبنان
2026-08-24

الدفاع المدني: نواصل إخماد النيران في جرود البترون بالقرب من محمية أرز تنورين

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
13:47

لأول مرة في لبنان والشرق الأوسط… جراحة روبوتية للرئة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

مئات الآلاف خلف البابا: هل تستعيد المسيحية حضورها في فرنسا؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

عدسة سبقت زمنها… ماري الخازن تعود إلى الضوء في إهدن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

القديسة رفقا وتوفيق معوض… حكايتان جمعتهما كنيسة واحدة في إهدن

LBCI
أخبار دولية
13:37

رؤساء اتحادات بلديات عكار يعلنون تضامنهم مع أهالي القرى والبلديات المتاخمة لمطمر ومعمل الفرز في سرار

LBCI
أخبار دولية
13:32

إيران تحت حصارٍ جويّ متزايد: كيف يصل المسافرون إليها؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

الحرب أنهكت قطاع الماشية في مجدل سلم... من 63 مربّي ماشية إلى 6

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:16

إذا أرضك محتلة... بيعها ممنوع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:12

عند النهر الكبير... الـLBCI ترصد مجموعة حاولت الدخول خلسة من سوريا الى لبنان

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
04:47

زواج حسين الدايخ نجم "مرحبا دولة"... وحضور لافت لمحمد الدايخ برفقة ترف التقي (فيديو)

LBCI
فنّ
06:12

وسام فارس وسارة أبي كنعان يرزقان بمولودهما الأول… هكذا استقبلت ابنة وسام شقيقها (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

القديسة رفقا وتوفيق معوض… حكايتان جمعتهما كنيسة واحدة في إهدن

LBCI
أخبار دولية
00:57

رسائل أرسلت لأولياء الأمور... مدارس الرياض تعتمد التدريس عن بعد لمدة أسبوع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

عدسة سبقت زمنها… ماري الخازن تعود إلى الضوء في إهدن

LBCI
حال الطقس
04:42

طقس خريفيّ متقلب في الايام المقبلة

LBCI
خبر عاجل
02:42

"التيار الوطني الحر" يردّ على نواف الموسوي: ندعو حزب الله إلى تجنّب الدخول في مشاكل إضافية مع اللبنانيين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

مئات الآلاف خلف البابا: هل تستعيد المسيحية حضورها في فرنسا؟

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More