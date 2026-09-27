سموتريتش ليديعوت أحرونوت: يجب الخروج إلى حرب في الضفة وأن نفعل بها ما فعلناه بقطاع غزة ونفكك السلطة

الوكالة الوطنية للإعلام: قوات الجيش الإسرائيلي أقدمت فجرا على نسف عدد من المنازل في المنصوري

الوكالة الوطنية للإعلام: قوات الجيش الإسرائيلي أقدمت فجرا على نسف عدد من المنازل في المنصوري

أ.ف.ب: مدارس الرياض تعتمد التدريس عن بعد لمدة أسبوع بحسب رسائل أرسلت لأولياء الأمور