الوكالة الوطنية للإعلام: دبابة ميركافا إسرائيلية استهدفت بلدة حداثا بـ4 قذائف قبل أن تتحرك القوات الإسرائيلية باتجاه سنتر في البلدة حيث أقدمت على إشعال حريق في المكان

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معلومات للـLBCI: من المرتقب أن يشهد هذا الأسبوع موعداً فاتيكانياً رفيع المستوى للسفير سيمون كرم في روما في سياق متابعة زيارة الرئيس جوزاف عون لإيطاليا ولا سيما لجهة ملف المفاوضات الذي يتولاه كرم